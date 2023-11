X Factor, le anticipazioni del terzo Live: da Colapasce Dimartino super ospiti alle assegnazioni "ribelli" dei giudici, cosa sapere

È giovedì ed è tempo di X Factor. Dopo il successo della scorsa puntata, continua stasera la gara tra i quattro giudici e le rispettive squadre. Dopo gli Animaux Formidables ed Asia, chi sarà eliminato questa sera?

Emis Killa contro Fedez: «Togliti il mio nome dalla bocca, è meglio che stai con gli influencer»

Per scoprirlo, appuntamento oggi, giovedì 9 novembre, alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Sky Go e su NOW. Nel frattempo, scopriamo le assegnazioni di stasera e chi saranno gli ospiti della puntata, che avrà un tema speciale: musica ribelle.