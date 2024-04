L'Isola dei Famosi riparte con Vladimir Luxuria al timone, tutte le novità e chi sono i concorrenti

Domani, lunedì 8 aprile, in prima serata su Canale 5, inizierà la 18esima edizione de “L’Isola dei famosi”. Alla guida ci sarà Vladimir Luxuria, che, dopo essere stata naufraga (ha vinto nel 2008) e opinionista (fino all'anno scorso), è stata promossa, per volontà dell'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, a conduttrice, prendendo il posto di Ilary Blasi. Per la prima volta il reality show prodotto da Banijay Italia avrà una conduttrice trans.

In studio nelle vesti di opinionisti ci saranno Sonia Bruganelli (fino a un anno fa ricopriva questo ruolo al Grande Fratello) e il giornalista del Tg5 Dario Maltese, al debutto assoluto. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno (sostituisce Alvin). Regia di Roberto Cenci.

Diciotto - tra volti noti e persone comuni - i naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos.: Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.