Un posto al sole, le anticipazioni del 21 novembre: il piano di Marina e Roberto sta per compiersi, la fine di Lara è vicina

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, martedì 21 novembre. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Le anticipazioni

Dopo aver salvato la vita a Marina, Ida è rimasta a Palazzo Palladini.

Nonostante si sia ambientata, un velo di tristezza continuerà a solcarle il viso. Diego le sarà vicino durante i momenti di sconforto, dandole tutto il suo sostegno. Il rapporto tra i due diventerà sempre più saldo, e non è escluso che tra i due possa nascere una storia d'amore. Nel frattempo, la fine di Lara è vicina: Gabriella l'ha presa di mira e le ha fatto capire che ora non si scherza più. Dopo mesi di attesa, Marina e Roberto potrebbero finalmente cantare vittoria. La donna misteriosa del Vulcano si è rivelata intanto essere Isabella, la madre di Riccardo. Tra lei e la sua futura nuora, Rossella, nascerà subito un bellissimo feeling, che lascerà però perplesso il Crovi e anche Silvia, che vede nella consuocera un ostacolo. La questione del matrimonio continuerà a impensierire Nunzio: le nozze sono vicine e lui non è ancora riuscito a capire i sentimenti che lo legano a Rossella.

