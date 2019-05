Fiorello per Tennis&Friends: «Ritorno in tv? Solo se posso esprimere la mia creatività»

Nonostante la pioggia battente ed i campi di tennis allagati, Rosario Fiorello è il primo ad arrivare allo stand di Tennis & Friends, manifestazione in cui i volti dello spettacolo e dello sport giocano sui campi degli Internazionali al Foro Italico per parlare dell’importanza dello sport, come forma di prevenzione da molte patologie. “La cosa migliore che si possa fare è prevenire, è la medicina migliore, bisognerebbe fare una bella scatoletta come quella dei medicinali e scriverci prevenzione, qualsiasi cosa venga presa in tempo è curabile, se invece viene trascurata, poi possono esserci problemi gravi. Ed a proposito di prevenzione, Fiorello racconta il suo metodo quotidiano. “Conduco uno stile di vita abbastanza sano, limito le quantità, mangio tutto e poco, senza estremismi. Evito i fritti di notte, i superalcolici e se al compleanno di un amico ti sfondi di brutto, il giorno dopo solo acqua”.

Di Fiorello in questi giorni si è parlato anche in merito ad un suo presunto ritorno in Rai. Indiscrezioni riportate in un articolo de La Stampa, secondo il quale “avrebbe dovuto prendere il posto di Fabio Fazio". Fiorello in un video su Facebook ha commentato con ironia quella notizia, concludendo il post “se non torno in Rai dal 2011 ci sarà”.

Nell’ambito di Tennis & Friends gli abbiamo chiesto della sua voglia di tornare in tv. “Chi può dirlo, io sinceramente sto bene così, sono sempre stato un molto pigro, quindi tornare in tv è molto stressante, faccio la radio, spettacoli dal vivo, poi se trovo un’occasione buona in tv, torno come no”. Quindi non è questione di compenso ma solo di dove poter esprimere creatività? Esattamente. E poi a microfoni spenti dice, “quel video su Facebook spiega tutto no?"



