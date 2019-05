Tennis & Friends, Fiorello e i campioni dello sport e dello spettacolo in campo per la salute: check-up gratuiti

Ultimo aggiornamento: 21:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa romana si svolge sabato 18 maggio all’interno degli Internazionali BNL d’Italia. Tanti gli Ambassador insieme ai campioni del mondo dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, Sport, Solidarietà, Spettacolo e Sostenibilità. Sensibilizzare e informare sui corretti stili di vita da adottare quotidianamente, per ridurre il rischio di ammalarsi è l’obbiettivo di Tennis & Friends. Dal 2011 la manifestazione di prevenzione in Italia ha come scopo quello di consentire ad un numero sempre maggiore di persone di sottoporsi gratuitamente a controlli clinici e quindi di fare prevenzione e informarsi rispetto alle patologie più diffuse a livello nazionale.Tennis & Friends Special Edition è realizzato in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS, CONI e Federazione Italiana Tennis.“Sono felice di sostenere, con il patrocinio del ministero della Salute, questo importante progetto di prevenzione e comunicazione – commenta il ministro della Salute Giulia Grillo – Promuovere il legame sport e prevenzione è essenziale perché, come sappiamo, il movimento e gli stili di vita sono indispensabili per vivere sani. Come ministro e come medico ma anche come sportiva, sono molto soddisfatta del coinvolgimento di tante istituzioni in questa importante iniziativa. Fare prevenzione a tutte le età – aggiunge – ci permette di evitare malattie o di limitarne la gravità e il peggioramento.Ricordo a tutti che una diagnosi precoce salva la vita e riduce persino i costi del Servizio sanitario nazionale. Fare sport aiuta a farci stare bene, di fatto è amare se stessi, ed è il primo passo per vivere meglio”.“La qualità delle cure è sicuramente importante – sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato - ma ancor più importante è la prevenzione ed è per questo che siamo felici di sostenere questa iniziativa che sta diventando un appuntamento fisso che si rinnova ogni anno mantenendo un perfetto connubio tra attività sportiva e salute. Nell’ultimo anno nella Regione Lazio è stato fatto un grande lavoro di sensibilizzazione sul tema della prevenzione e sono aumentate le adesioni agli screening oncologici dei cittadini che sono state oltre 546 mila. Il nuovo modello del sistema sanitario regionale che stiamo costruendo punta sulla qualità delle cure, sulla sanità territoriale e ovviamente sulla prevenzione e per questo abbiamo bisogno della partecipazione di tutti a partire dal mondo del volontariato e dalla Comunità scientifica. Anche per questo la Regione Lazio sostiene da tanti anni la manifestazione “Tennis and Friends”, cosciente dell’importanza per i cittadini di ricevere tutte le informazioni sui servizi e sulle campagne di prevenzione sul territorio regionale”.“Il benessere passa dall’attività fisica, ma ci muoviamo troppo poco – afferma Giorgio Meneschincheri, Presidente e ideatore di Tennis and Friends, direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, specialista in Medicina preventiva. Nel mondo, secondo l’OMS, sono 1,4 miliardi le persone inattive. Eppure lo sport riduce il rischio di ammalarsi di cancro, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, neurodegenerative e alcuni tipi di tumori tra cui colon-retto, seno e prostata. Al contrario, l'inattività fisica è il terreno ideale per far sbocciare condizioni croniche che richiedono un'assistenza sanitaria duratura e, dunque, più onerosa. Per combattere la sedentarietà, non è necessario essere un atleta agonista o iscriversi in palestra. Qualunque forma di movimento va bene, con una sola indicazione: quella di rendersi attivi per almeno 150 minuti a settimana”.All’appuntamento di sabato 18 maggio al Foro Italico, dalle 10 alle 18, il pubblico potrà cogliere l’opportunità di sottoporsi a check-up gratuiti effettuando un percorso di prevenzione delle malattie metaboliche, dell’ipertensione arteriosa, dell’obesità e ricevere indicazioni utili sulla nutrizione e sui corretti stili di vita.Coinvolta in questa intera giornata di prevenzione, infatti, un’equipe sanitaria composta dal prof. Marco Mettimano, responsabile del Centro di ipertensione arteriosa della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS e dal prof. Giacinto A. D. Miggiano, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica e dalla dott.ssa Maria Cristina Mele, dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Nutrizione Clinica. La nutrizione clinica in particolare è una delle aree di maggior rilievo del CEMAD, il nuovo centro per le malattie dell’apparato digerente della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal prof. Antonio Gasbarrini. Il CEMAD in particolare è il centro di riferimento nazionale per il trattamento e la diagnosi delle malattie dell’apparato digerente, che includono patologie come infiammazione, degenerazione e tumori che colpiscono il tratto gastrointestinale, il fegato e il pancreas.L’evento del Foro Italico fa seguito alla tappa romana di ottobre 2018, che ha registrato oltre 18.000 controlli e 50.000 accessi, ed a quella napoletana al Tennis Club Napoli e Lungomare Caracciolo di aprile 2019, con oltre 7.000 controlli effettuati e più di 50.000 presenze. Con i numeri di Napoli, in poco più di 8 anni, il progetto Tennis & Friends “Salute e sport… sport è salute” ha effettuato in assoluto oltre 73.000 check-up.“La Federazione Italiana Tennis è da sempre a fianco di Tennis & Friends dalla sua prima edizione nel 2011 – afferma il presidente della FIT Angelo Binaghi – perché crediamo fortemente nel binomio tra salute e sport, che è alla base di questo progetto ed esprime il ruolo insostituibile dello sport nella prevenzione delle malattie. L’attività sportiva garantisce un corretto stile di vita, necessario fin dall’età adolescenziale, e contribuisce positivamente sui comportamenti sociali, rafforzando i giovani a livello psicologico e caratteriale. Grazie al suo format originale Tennis & Friends è la manifestazione ideale per promuovere la prevenzione, e mi auguro che possa presto raggiungere tutte le regioni italiane".Sui campi 7, 8 del Foro Italico, a partire dalle ore 11, si sfideranno molti ambassador del mondo dello sport, spettacolo e cultura per testimoniare l’importanza della prevenzione. A sostegno di Tennis & Friends:Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, rispettivamente presidente onorario e madrina di Tennis & Friends:Rosario Fiorello e Paolo Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filippi, Maria Grazia Cucinotta, Al Bano Carrisi, Max Gazzè, Dolcenera, Lorella Cuccarini, Neri Marcorè, Milly Carlucci, Renato Zero, Max Giusti, Nicola Piovani, Bruno Vespa, Lillo e Greg, Edoardo Leo, Massimiliano Ossini, Jimmy Ghione, Veronica Maya, Sebastiano Somma, Noemi, Peppino di Capri, Andrea Perroni, Massimo Wertmuller, Roberto Ciufoli, Anna Pettinelli, Stefano Meloccaro, Marzia Roncacci, Angelo Mangiante, Neri Marcorè, Paolo Conticini, Adriana Volpe, Giorgio Borghetti, Nicola Maccanico, Fabiana Balestra, Federica Gentile, Laura Freddi, Claudia Gerini, Pierluigi Pardo, Matilde Brandi, Mara Venier, Alda D’Eusanio, Antonio Giuliani, Franco Di Mare, Anna Capasso, Eva Grimaldi, Bianca Guaccero, Neri Parenti, Paola Perego, Stefano Borghetti, Giovanni Vernia, Savino Zaba, Myriam Fecchi, Flaminia Bolzan; mentre dal mondo dello sport: Clarence Seedorf, Filippo Volandri, Andrea Lucchetta, Diego Nargiso, Sandrine Testud, Vincent Candela, Amaurys Perez, Stefano Fiore, Dario Marcolin, Massimiliano Rosolino, Mara Santangelo, Carolina Morace e tanti altri.Il progetto è realizzato con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Salute, Marina Militare, dell’Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, dell’Arma dei Carabinieri, del Comune di Roma, di CONI e FIT.