Internazionali, i vip in campo per la prevenzione: ecco Tennis & Friends

Sport e prevenzione. Un binomio efficace per combattere l'insorgere di molte patologie. Una conferma che proviene, ormai da anni, dalla medicina ufficiale e che la manifestazione Tennis & Friends, cerca di veicolare ad un pubblico sempre più ampio, per sensibilizzare sull’importanza di fare attività sportiva con regolarità.Anche quest’anno, "Tennis & Friends - Salute e sport…sport è salute", torna agli Internazionali BNL d’Italia del Foro Italico, per una giornata speciale, a cui prenderanno parte ambassador d’eccezione, dal mondo della tv e dello sport, con un unico obiettivo comune, informare sui corretti stili di vita per vivere meglio. Per tutta la giornata di sabato 18 maggio, dalle 11 alle 18, sui campi 7 e 8, Fiorello e Bonolis, Luca Barbarossa, Carlo Verdone, Maria De Filppi, Renato Zero, Max Gazzè, Lorella Cuccarini, (e sono solamente una piccola parte dei partecipanti) si sfideranno a colpi di tennis, sotto agli occhi di Nicola Pietrangeli e Lea Pericoli, presidente onorario e madrina di Tennis & Friends o comunque inviteranno il pubblico ai check-up gratuiti disponibili nell’area del Foro.Per tutti gli appassionati di tennis che prenderanno parte all’evento, sarà l’occasione non solo di poter vedere da vicino i loro beniamini di cinema, tv e sport, ma anche e soprattutto per sottoporsi gratuitamente a controlli clinici, fare prevenzione ed informarsi sulle patologie più diffuse al livello nazionale. Tennis & Friends, nella tappa romana di ottobre 2018 ha registrato 18 mila controlli e 50 mila accessi e ha raddoppiato a Napoli, ad aprile scorso, con settemila controlli e oltre 50 mila presenze.