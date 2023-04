Fanny Ardant: «Ho detto di non aver mai mangiato ciccolato fondente? Avevo fumato»

Fanny Ardant è stata ospite dell'ultima puntata di 'Oggi è un altro giorno' e con una sua risposta ha spiazzato tutti. L'attrice francese ha messo in difficoltà Serena Bortone in diretta su Rai 1. Subito dopo la fine dell'intervista a Fabio Testi, la conduttrice l'ha accolta nel suo studio. L'attrice, considerata la musa di François Truffaut, è stata la protagonista degli ultimi film da lui diretti. Dal regista, inoltre, ha avuto anche una figlia nel 1983. Parla italiano per via della relazione con Fabio Conversi, da cui ha avuto la terza figlia nel 1990. Nell'intervista allo show pomeridiano di Rai 1, ha parlato di Truffaut, di Fiorello e anche dei suoi vizi di gioventù.

La sorpresa

Nella parte finale dell'intervista c'è stato spazio per le risate. Serena Bortone le ricorda: "In una vecchia intervista lei dichiarò: 'Il mio sogno è mangiare cioccolato noir, perché mi sono sempre trattenuta dal farlo'. È questo ancora il suo desiderio?". L'attrice risponde con poche semplici parole: "Avevo fumato", lasciando intendere di aver avuto questo vizio in passato. "Non si fuma!", replica subito Serena Bortone, che da presentatrice in fascia protetta su Rai 1 deve mandare il messaggio contro le droghe.