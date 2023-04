Giovedì 27 Aprile 2023, 06:56 - Ultimo aggiornamento: 06:59

In fondo X Factor è casa sua. È dietro al bancone dei giudici del talent show, nel corso delle sette edizioni alle quali ha partecipato tra il 2008 e il 2014, che Morgan è diventato Morgan, tra colpi di genio, polemiche, liti, gestacci alle telecamere e tutto ciò che lo ha reso uno dei personaggi più discussi della tv italiana degli ultimi anni. E poi resta non solo il giudice più popolare della storia del programma, ma anche quello con il maggior numero di vittorie in tutte le edizioni di X Factor nel mondo: cinque in tutto, roba da Guinness dei primati.

NOVE ANNI DOPO

Ora Morgan si prepara a tornare a sedere dietro al bancone del talent di Sky, per chiudere il cerchio a distanza di nove anni dall'ultima edizione che lo vide impegnato nei panni di giudice. La firma ancora non c'è, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto. Accanto a lui ci sarà sicuramente Ambra Angiolini, confermatissima dopo l'esperienza dello scorso anno (il siparietto sulle note di T'appartengo è diventato uno dei momenti più iconici delle ultime edizioni di X Factor). Fedez aveva dato la sua conferma già lo scorso dicembre, alla vigilia della finale dell'ultima edizione del talent, vinta dal duo dei Santi Francesi: «È stata un'edizione in cui finalmente ho respirato l'aria che c'era esattamente quattro anni fa, sono stato molto bene. Il prossimo anno? In ogni caso, io ci sono», aveva detto commentando le voci su un possibile ritorno del format in Rai.

Alla fine Sky e Fremantle hanno trovato l'accordo per rinnovare il contratto in scadenza per un'ulteriore stagione, dopo che quella dello scorso anno ha chiuso con una media del 3,06 di share per le puntate trasmesse su Sky, pari a 624 mila spettatori, in crescita rispetto al 2021 (2,58 di share sulla pay tv).

Ora Sky prova a giocarsi il tutto per tutto per tornare ai fasti del passato. E così dopo aver provato in questi ultimi anni a lanciare nuovi personaggi - Hell Raton è stata una scommessa vinta a metà - e dopo aver richiamato l'anno scorso già Fedez, la produzione riporta a casa anche Morgan. Reduce dall'esperienza su Rai2 con StraMorgan, l'ex leader dei Bluvertigo dovrebbe prendere il posto di Rkomi, mentre Dargen D'Amico sarebbe stato confermato.

Che fossero in corso manovre di riavvicinamento tra il talent e il cantautore, dopo le frecciate polemiche continue contro il programma lanciate da Morgan negli anni, lo si era intuito già proprio durante l'ultima edizione di X Factor, dopo che l'ex giudice fu invitato come ospite in due puntate (prima per cantare la sua Altrove e omaggiare David Bowie su Space Oddity, poi per duettare con Beatrice Quinta sulle note di La crisi dei Bluvertigo): il ritorno, dopo otto anni di assenza, non aveva deluso le aspettative.

L'ARCINEMICO

Non le deluderà, c'è da scommetterci, neppure quello dietro al bancone, dove ritroverà l'arcinemico Fedez: «Morgan è stata la persona che mi ha insegnato a fare tv. Il primo anno mi diceva: "Quanto prendi per fare il giudice? Per arrivare al mio cachet devi aggiungere al tuo uno zero"», raccontò l'anno scorso il rapper. «Alla fine dell'ultima puntata gli dissi: "Ti ricordi quello zero? Ora è mio"». Francesca Michielin dovrebbe essere confermata come conduttrice: nelle ultime settimane la produzione ha incontrato il suo management per convincerla a a ripetere l'esperienza positiva dello scorso anno. Gli annunci ufficiali sono attesi in queste settimane.