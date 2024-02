Loredana Bertè: «Essere sempre la vincitrice morale è un po' una rottura di palle, ma il premio Mia Martini è il più bello che esista»

«Volevo andare in Svezia per prendermi una rivincita, ma non ci sono riuscita». Inizia così l'intervista di Loredana Bertè a Domenica In. Ospite del salotto di Mara Venier, la vincitrice del premio della critica Mia Martini ha ricevuto anche il premio della Warner per i cinquant'anni di carriera. Un momento molto emozionante, che la cantante ha dedicato alla sorella: «Ciao Mimì, questo è per te».

La commozione

«Essere sempre la vincitrice morale è un pò una rottura di palle fatemelo dire.

«Il premio della critica Mia Martini per me comunque è il premio più importante che esista», sostiene in lacrime, visibilmente commossa dopo la standing ovation del pubblico. «Vivo la mia vita tra le montagne russe, a volte mi odio di più a volte di meno. In questo momento mi amo un pochino di più, io vivo alla giornata non faccio mai programmi. Vivo nel presente».