Maria De Filippi in vacanza e "Uomini e donne" posta il comunicato: «Sciocchezze. D'obbligo diffide e denunce»

Dopo un anno di duro lavoro in tv, con numerosi programmi da portare avanti, Maria De Filippi si concede qualche giorno di sole con una vacanza ad Ansedonia, dove ha comunque continuato la sua vita sportiva. Nel mentre il suo programma “Uomini e donne” ha diramato un comunicato per mettere fine alle numerose voci circolate in questi giorni sulla trasmissione Mediaset.



Laura Chiatti dice no al programma di De Filippi: il motivo del rifiuto al nuovo show Mediaset

Belen Rodriguez non si presenta a "Tu sì que vales"



Amante dell’attività fisica, Maria in grande forma fotografata da “Chi” si è anche divertita a bordo di una moto d’acqua. Nel mentre però la redazione del suo programma “Uomini e donne” ha appunto postato un comunicato dalla pagine Facebook: “Recentemente si leggono sui social, a proposito di Uomini e Donne, svariate sciocchezze. Alcune innocue e altre più equivoche, dove si promettono chissà quali grandi rivelazioni, che poi purtroppo non arrivano mai...

Ora, noi vogliamo e dobbiamo essere ben pazienti, ma fino ad un certo punto…oltre al quale diventa d’obbligo far partire diffide e denunce. La morale purtroppo è sempre questa: a chi ha deciso di partecipare al programma cercando una soluzione per la vita che poi non è arrivata (non ci siamo mai posti come risolutori di vita), è rimasto un indigeribile amaro in bocca che fa scrivere grandi sciocchezze. Lasciamo a voi che leggete il compito di saper individuare i “rosiconi” e vi auguriamo un felice agosto 2019. La produzione anche a nome di MDF”.

Ultimo aggiornamento: 22:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA