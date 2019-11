Taylor Mega, party extralusso con elicottero e dollari rosa. Erica Piamonte: «Io c'ero, l'ex Giorgia non l'ho vista»

Dollari finti rosa, arrivo in elicottero e in Ferrari. Il compleanno di Taylor Mega sarà ricordato per lo sfarzo e le polemiche. Tra gli ospiti c'era anche Erica Piamonte, che a Pomeriggio 5 ha confermato di aver fatto pace definitivamente con l'influencer. L'ex gieffina ha avuto anche un piccolo confronto con l'ex di Taylor, Giorgia Caldarulo, assente al party. «Io c'ero, ma Giorgia non l'ho vista, forse perché c'era tanta gente», ha dichiarato con sottile ironia la Piamonte.

LEGGI ANCHE Taylor Mega, malore durante una serata in discoteca per l'ex influencer dell'Isola

Al "Mega Pink Party", infatti, non c'erano tutte le protagoniste del triangolo andato in scena a Live non è la D'Urso qualche puntata fa. Taylor ed Erica si sono conosciute nella casa del Grande Fratello e si sono piaciute sin da subito. Il legame si stava consolidando quando è apparsa Giorgia Caldarulo. Al momento le due ragazze non stanno più insieme. «Ci siamo lasciate forse per le troppe pressioni e sarebbe stata incoerente a invitarmi», ha spiegato Giorgia in collegamento. «Ma da quando due persone si lasciano per la pressione mediatica? Il fatto è che Taylor ha una grande personalità, cosa che tu non hai», ha commentato Erica Piamonte. «Voi siete tornate insieme?», ha domandato a quel punto Barbara D’Urso alla Piamonte. «Per il mio compleanno mi ha mandato le rose e da lei è un gesto che non ti aspetti», dice Erica.​

Tornata single, infatti, Taylor ha inviato un mazzo di rose a Erica per il suo compleanno. Un gesto che è stato letto come un tentativo di riconquistarla. Ad accompagnare i fiori c'era un biglietto molto esplicito: «Volevo dirti tante cose in quell’ascensore quando ti ho rivista (a Live non è la D'Urso), ma la situazione non lo consentiva. Non so quando né dove, ma so che siamo destinate a tornare insieme, come coppia o come amiche. Il destino ci ha legato e al destino non si sfugge».





«Era tutto scritto, anche le rose», hanno dichiarato scettici gli ospiti in studio. Non crede alla buona fede di Taylor Mega anche Karina Cascella. L'opinionista di Barbara D'Urso ha sottolineato che il personaggio non è di buon esempio per i giovani: «Questa ostentazione della ricchezza è negativa. Fosse pure la sua potrei capire, ma non ha speso un euro per la festa ed è tutto sponsorizzato dai brand perché lei fa il compleanno in televisione».



Ultimo aggiornamento: 2 Novembre, 10:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA