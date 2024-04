Endless Love, le anticipazioni di oggi (sabato 20 aprile): Kemal scopre la verità sul matrimonio tra Nihan ed Emir

Dopo il cambio di programmazione e lo stop di Terra Amara, torna anche oggi l'appuntamento con la nuova soap opera turca "Endless Love". Con Neslihan Atagül e Burak Özçivit, la fiction andrà in onda sempre su Canale 5 alle 14.10. Di seguito le anticipazioni ufficiali della puntata di oggi, sabato 20 aprile.

Endless Love, le anticipazioni di oggi

Kemal mette alle strette Nihan e riesce a sapere che la ragazza è stata costretta a sposare Emir per proteggere il fratello Ozan, ma Nihan non si lascia scappare nessuna ulteriore informazione e, anzi, chiede a Kemal di non farle ulteriori domande perché altrimenti la costringerebbe a mentirgli.