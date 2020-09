Ballando con le stelle, Elisa Isoardi si esibisce da sola sotto gli occhi di Todaro collegato dall'ospedale

Elisa Isoardi balla da sola a Ballando con le stelle, con il supporto di Raimondo Todaro collegato dall'ospedale dove è stato operato di appendicite. La ex conduttrice de La Prova del cuoco si è esibita in un freestyle su "Dimim che non vuoi morire", convincendo i giudici a suon di sensualità fasciata in un bustino nero.

Elisa Isoardi ha totalizzato 42 punti sotto gli occhi del suo ex compagno di ballo. Oggi la video-sorpresa proposta da ItaliaSì!, programma con Marco Liorni, che già nella scorsa puntata aveva mostrato alcuni video della coppia di Ballando con le stelle, dietro le quinte della trasmissione, ha fatto commuovere la Isoardi. In molti sostengono che tra la coppia non ci sia solo una relazione professionale, ma per ora i gossip non sono stati confermati.



