Ballando con le Stelle, tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro esplode la passione durante il tango

Elisa Isoardi seduce Raimondo Todaro a Ballando con le stelle. Gli occhi del pubblico erano tutti sulla coppia di ballerini dopo i recenti gossip che li hanno visti come protagoniti e i due non hanno deluso le aspettative. Il tango tra la Isoardi e Todaro si è rivelato molto passionale, mostrando un certo feeling tra i due.

Dopo la presentazione della padrona di casa Milly Carlucci i due si sono esibiti, in maniera molto passionale, forse troppo, al punto che dopo la performance in studio sembra calare una sorta di gelo che però infiamma i social dove i commenti sulla loro intesa sono pioviuti a catinelle. Todaro aveva recentemente smentito incontri fuori dalla Rai con la Isoardi, ma durante la trasmissione di Marco Liorni il conduttore non ha potuto non mandare in onda le foto del loro presunto bacio. Raimondo non ha replicato, visibilmente imbarazzato. Che tra i due stia nascendo un amore?



Intanto la prima puntata di Ballando si è svolta tra l'emozione dei protagonisti, prima tra tutti Milly Carlucci che ha confessato: «Ancora non ci credo dopo tutto quello che è successo». Ci sono ovviamente differenze rispetto alle edizioni precedenti come le barriere in plexiglass che separano i giudici e l'assenza di pubblico in studio.

