Downton Abbey, le vicende della famiglia Crawley stasera in tv su Canale 5: trama, cast e curiosità del film sequel della serie tv

Stasera in tv su Canale 5 alle 21.40 va in onda Downton Abbey e la pellicola è assolutamente da non perdere. Sia se siete dei fan addicted della famiglia Crawley e del suo personale di servizio, sia che siete tra quei pochi che non hanno mai visto la serie tv da record di telespettaori e di premi, la visione non vi deluderà. Il film è il sequel della serie più famosa e vista e premiata della storia inglese. Lunga 6 stagioni (2010-2015) e con 52 episodi (ognuno dei quali costato circa 1 milione di sterline). È nel Guinnes dei Primati come serie non americana ad aver conquistato più nomination agli Emmy, gli Oscar della tv: 58 in tutto. Ha vinto tre Golden Globe, 15 Emmy, ha avuto in tutto 46 premi e 156 nomination.

Alla Festa del Cinema serata d'antan con i protagonisti di Downtown Abbey

Downton Abbey, stasera in tv il sequel della serie

Anche se prende ispirazione da una serie piu' apprezzate degli ultimi periodi, quello di stasera è un vero e proprio film. Samo nel 1927, ovvero due anni dopo la sesta e ultima stagione della serie tv. La famiglia Crawley è tutta radunata per l’arrivo di Re Giorgio V e della regina Mary, in giro di piacere per lo Yorkshire, Inghilterra del Nord. A governare su Downton Abbey in quel momento è la primogenita Mary (Michelle Dockery), al suo fianco il cognato Tom Branson (Allen Leech). Da Buckingham Palace arriva una lettera: Re Giorgio V (Simon Jones) e la moglie Mary (Geraldine James) si fermeranno anche da loro.

The Crown fa infuriare la Regina: nelle ultime stagioni, la "relazione" tra il principe Filippo e la contessa Penny Knatchbull

La trama

E Downton Abbey si mobilita per accogliere al meglio i reali. Scandali, intrighi, incomprensioni e rivalità colorano l'arrivo dei monarchi. Tra le vecchie dinamiche famigliari mai risolte che riemergono i domestici si preparano a proteggere se stessi dall’invasione della “corte”. Carson (Jim Carter), il maggiordomo in pensione, viene richiamato. In più, ad accompagnare la regina, c’è anche una vecchia conoscenza di Lady Violet (la mitica Maggie Smith). tutti i segreti e le bugie rivengono a galla.

Il cast

La regia è quella graffiante di Michael Engler e l'opera è scritta da Julian Fellowes, creatore della serie e Oscar per la sceneggiatura di Gosford Park.

Il cast è di tutto rispetto:

Hugh Bonneville: Robert Crawley, Conte di Grantham

Laura Carmichael: Edith Pelham, Marchesa di Hexham

Jim Carter: Charles Carson

Raquel Cassidy: Phyllis Baxter

Brendan Coyle: John Bates

Michelle Dockery: Lady Mary Talbot

Kevin Doyle: Joseph Molesley

Michael C. Fox: Andy Parker

Joanne Froggatt: Anna Bates

Matthew Goode: Henry Talbot

Harry Hadden-Paton: Herbert Pelham, Marchese di Hexham

Robert James-Collier: Thomas Barrow

Allen Leech: Tom Branson

Phyllis Logan: Elsie Hughes

Elizabeth McGovern: Cora Crawley, Contessa di Grantham

Sophie McShera: Daisy Mason

Lesley Nicol: Beryl Patmore

Maggie Smith: Violet Crawley, Contessa madre di Grantham

Imelda Staunton: Lady Maud Bagshaw

Penelope Wilton: Lady Isobel Gray, Baronessa Merton

Mark Addy: sig. Bakewell

Max Brown: Richard Ellis

Stephen Campbell Moore: maggiore Chetwode

Richenda Carey: sig.ra Webb

David Haig: sig. Wilson

Andrew Havill: Lord Henry Lascelles, Conte di Harewood

Geraldine James: Regina Maria

Simon Jones: Re Giorgio V

Susan Lynch: sig.ina Lawton

Tuppence Middleton: Lucy Smith

Kate Phillips: Principessa Mary, Contessa di Harewood

Douglas Reith: Lord Richard Gray, Barone Merton

La fiction “Downton Abbey” sarà un film: le riprese da settembre

Curiosità

La magnifica residenza dei Crawley esiste davvero. Highclere Castle nello Hampshire, fu costruito nel 1774: 300 stanze di proprietà della famiglia Carnarvon e il castello venne già scelto da Stanley Kubrick in Eyes Wide Shut. Siccome i locali della servitù e le cucine sono in pessime condizioni, sono stati ricostruiti in studio a Londra. E per chi pensa che questa sarà l'unica volta che vedrà la ricca famiglia inglese in tv si sbaglia di grosso. Downton Abbey – Una nuova era è uscito nelle sale lo scorso aprile. E lo aspettiamo presto in tv.