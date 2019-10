Alla Festa del Cinema serata d'antan con i protagonisti di Downtown Abbey

Bon ton britannico, ironia e fashion. E alla Festa del Cinema venne il giorno di Downton Abbey: la celeberrima serie televisiva approdata sul grande schermo e presentata ieri sera con un divertente red carpet anticipato da comparse in outfit da sera, e personale di servizio, primo Novecento. Omaggio molto british alla pellicola diretta da Michael Engler. Avanza parte del cast composto da Jim Carter, la bella bruna Michelle Dockery, in lungo fantasia, acclamata dal pubblico,el’iconicaImeldaStaunton, in sobrio tailleur blu e bronzo. LiseguonoJanetDeNardis,inlungo nero, e Sofia Bruscoli, in rosa pallido. Total black per Anna Ferraioli. Eliana Miglio in blu e oro. CaterinaBalivoincolorciclamino monospalla. Nero per Claudia Potenza.Granfinale con il ricevimento a VillaWolkonsky.Michelle Dockery, l’amata Lady Mary Crawley, viene accolta nel grande e bellissimo salone dall’ambasciatore Jill Morris insieme al marito, e sembra di assistere ad un episodio della celebre serie televisiva.Èun po’come essere su un set nel castello di Highclere, tanto è elegante l’atmosfera. Figuranti in dress code anni ‘30 e camerieri in stile. E sulla facciata della villa brilla la proiezione «Vi stavamo aspettando».Nella residenza del Capo Missione di Gran Bretagna ricevimento per oltre settecento invitati. Brindisi e applausi pertuttoil cast. Asalutare gli attori britannici arriva Caterina Balivo. Con lei, Nancy Brilliin folk e stivali,Pino Insegno, Roberta Garzia, Marco Bonini, Chiara Giallonardo, Tiziana Rocca e Giulio Base, Marco Buticchi con la moglie Consuelo, Alessandro Cecchi Paone, Antonio Flamini. Trionfi di fiori e lasorpresadiun salone trasformato in discoteca. Successo anche per la passerella dell’anteprima di Laura Biagiotti–L’aura della moda: docu-film dedicato alla vita della grande stilista, di Maria Tilli. Una ribalta all’insegna del bianco, in onore dellacreativa.Riflettori puntati sulla figlia Lavinia, in candido modello con ampia gonna e cinta nera, eS erena Rossi, voce narrante del docu,in scollato corto.Seguono Giampaolo e Rossana Letta. Federica Gentile e poi Roberta Giarrusso, in beige e camicia con pizzi. Ecco Marianna Madia. La Biagiotti posa con Santo Versace. Max Vadoal braccio della suaMichela Andreozzi, in bianco con ricami. Silvana Giacobini in scuro. Va in scena il viaggio della Rossi che attraverso i luoghi del mondo Biagiotti e i locali dell’atelier ricostruisce la vita privata e la carriera di un’icona della moda. In mattinata Premio pellicola d’oro, dedicato alle maestranze del cinema, con Gabriel Garko ed ElenaRusso.

