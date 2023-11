Domenica In, da Alessia Marcuzzi a Paola Perego poi Claudia Koll e Patty Pravo: tutti gli ospiti di oggi su Rai 1

La domenica della Rai è Domenica In: torna oggi il consueto appuntamento di Rai 1 con Mara Venier negli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Il suo salotto riapre le porte ai racconti di personaggi dell'attualità, della musica e dello spettacolo. Vediamo dunque le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, domenica 5 novembre, in onda su Rai 1 a partire dalle 14.

Gli ospiti di oggi

Tra musica, cinema e spettacolo, saranno moltissimi gli argomenti di cui parlare questa domenica su Rai 1. Dall'incursione di Alessia Marcuzzi e del coreografo Luca Tommassini, in pausa dalle prove di «Boomerissima», a Paola Perego e Claudia Koll, moltissimi ospiti si faranno intervistare da Mara Venier, la regina della domenica di Rai 1. Oltre a loro, anche Elisabetta Villaggio, figlia dell'indimenticato Paolo, scomparso nel 2017, e Patty Pravo, che si esibirà con alcuni dei suoi brani più famosi, come «Se perdo te», «Il Paradiso» e «Pazza Idea». Infine, in collegamento dal Teatro Martinetti di Garlasco, Tullio Solenghi e Massimo Lopez presenteranno lo spettacolo «Dove eravamo rimasti», che stanno portando in giro per l'Italia.

