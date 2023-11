Verissimo, da Stefano Tacconi a Veronica Peparini e Andrea Muller: tutti gli ospiti della domenica di Canale 5

È domenica ed è tempo di Verissimo. Dopo la puntata di ieri, con le interviste a Monica Guerritore, Dayane Mello e Carolina Marconi, torna oggi l'appuntamento con il salotto di Silvia Toffanin, a partire dalle 16.30 su Canale 5. Tra interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questa domenica la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori. Vediamo dunque insieme le anticipazioni e gli ospiti di questa domenica.

Gli ospiti di oggi

Per la prima volta su Canale 5, Stefano Tacconi sarà intervistato da Silvia Toffanin per parlare dell'aneurisma celebrale che lo ha colpito nell'aprile del 2022. Dopo un lungo periodo di riabilitazione, l'ex portiere è finalmente tornato a casa ed è pronto a raccontarsi in esclusiva nel salotto di Verissimo. Dopo di lui, spazio anche a Iva Zanicchi, Fausto Leali e Benedetta Caretta, tra i super capi squadra di «Io Canto Generation», al via su Canale 5. Direttamente da Amici spazio poi a Veronica Peparini e Andrea Muller, uniti nel lavoro e nella vita. Infine, il racconto di Randi Ingerman.

