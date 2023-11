Alessia Marcuzzi, dall'addio a Mediaset all'arrivo in Rai, passando per matrimoni, figli e separazioni: chi è la conduttrice ospite a Domenica In

È domenica e come sempre torna il consueto appuntamento con Domenica In. In diretta dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, Mara Venier intervisterà personaggi del mondo dello spettacolo, tra musica, cinema e tv. Tra questi, presente oggi in studio anche Alessia Marcuzzi. In pausa dalle prove di «Boomerissima», la conduttrice romana farà un'incursione insieme al coreografo Luca Tommassini. Scopriamo ora insieme curiosità, vita privata e carriera di una dei personaggi televisi più amati della televisione italiana.

Domenica In, da Alessia Marcuzzi a Paola Perego poi Claudia Koll e Patty Pravo: tutti gli ospiti di oggi su Rai 1