Elisabetta Gregoraci e il succhiotto del figlio Nathan nascosto con un maglione ad agosto: «Pensavo lo avessero picchiato»

Ospite a Verissimo, Elisabetta Gregoraci si è raccontata tra famiglia, carriera e amori. Con lei anche il figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore.

L'intervista

Tra filmati d'archivo, foto e vecchie interviste, Elisabetta Gregoraci ha ripercorso la sua vita tra carriera e amori.

Con lei anche il figlio Nathan Falco, avuto dalla relazione con Flavio Briatore. Presentatosi ad agosto con un dolcevita, Nathan è stato al centro di un divertente siparietto, grazie al racconto dalla mamma Elisabetta:

«Ad Agosto Nathan arriva e mi dice "mamma ti devo dire una cosa" e mi sono preoccupata. A un certo punto lui tira via il dolcevita e vedo tutto viola. Io dico "ma è successo qualcosa? hai fatto a botte con qualcuno" e lui invece mi ha detto "no mamma, sono succhiotti». Secondo Nathan, «Per una settimana tutti i giorni mi ha detto "No Nathan non puoi, cosa hai fatto"».

E non è stata l'unica volta. Come ammesso dalla Gregoraci, infatti, c'è stato un secondo episodio. Nathan ha poi infatti confessato di «avere il cuore occupato», anche se non è fidanzato.

Sul rapporto con Briatore

Del rapporto con l'ex marito ha detto: «Sono un'ex moglie inusuale. Odio le guerre, i litigi, i dispetti, per cui non li ho mai messi in pratica». Parlando delle loro vita da separati, ha rivelato di abitare in due case a 500 metri di distanza, motivo per cui spesso cenano insieme. Secondo la Gregoraci a giovarne è soprattutto il loro figlio Nathan Falco: «Nathan è sereno, forse anche perché non ha mai visto dinamiche spiacevoli».

Per quanto riguarda la sua vita privata, ha detto di cercare di tenerla riservata: «Non è sempre semplice tenere tanti equilibri, ma cerco di fare del mio meglio. Sto bene e sono felice», ha assicurato la showgirl.