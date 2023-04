Domenica In, gli ospiti del 30 aprile: da Loredana Bertè a Carolyn Smith. Collegamenti con Napoli (fervono i preparativi per la festa dello Scudetto)

Domenica 30 aprile, torna Domenica In. Anche oggi dalle 14 fino alle 17 su Rai1 Mara Venier racconterà le storie dei personaggi dello spettacolo. Non mancheranno neanche in questa giornata ospiti e sorprese. Vediamo chi siederà nello studio di "Zia Mara": la prima ospite sarà la presidente di giuria di Ballando con le Stelle Carolyn Smith che parlerà di danza, tv ma anche del tumore contro il quale sta di nuovo lottando. Poi si passerà a Claudia Gerini con la quale si parlerà di carriera ma non solo. Ospite musicale, Loredana Bertè che parteciperà alla trasmissione con il cantautore Enzo Gragnaniello. E infine la padrona di casa intervisterà Laura Chiatti, Marco Bocci e Alberto Bertoli, figlio dell'autore del brano "A muso duro" Pierangelo Bertoli.

Domenica In, ospiti: collegamenti con Napoli (in vista dello scudetto)

Durante la puntata di Domenica In del 30 aprile, ci saranno collegamenti in diretta da Napoli, per raccontare come la città sta vivendo il momento clou della stagione calcistica. I tifosi napoletani si stanno preparando per la festa dello scudetto, un evento atteso con grande entusiasmo e impazienza.