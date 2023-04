Verissimo, gli ospiti di sabato 29 e domenica 30 aprile: da Claudio Bisio (per la prima volta con la moglie) a Pietro Orlandi

Torna, come ogni week-end, l'appuntamento con Verissimo. Su Canale 5 oggi e domani, sabato 29 e domenica 30 aprile, alle 16.30 tornano le interviste di Silvia Toffanin. Interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite, anche per questo fine settimana la padrona di casa ha un menù ricco e vivace per i telespettatori.

Verissimo, ospiti sabato 29 aprile

Oggi, sabato 29 aprile, si partirà da Claudio Bisio che questa volta si racconterà nella sua prima intervista di coppia insieme alla moglie Sandra Bonzi. Poi sempre, per la "rubrica" interviste di coppia, arriveranno anche Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica. Ma spazio anche a Gabriella Pession e all'ultimo eliminato dal serale di Amici, Ramon. Poi ci saranno Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, tra i protagonisti de “Il Patriarca”.

Gli ospiti 30 aprile

Quella di domani, domenica 30 aprile, si prospetta una puntata davvero interessante. Protagonista principale Pietro Orlandi. Sotto i riflettori la riartura di un’inchiesta da parte del Vaticano sul caso di Emanuela Orlandi, con il fratello Pietro che è tornato ad essere ascoltato. Le risposte che ha ottenuto però non lo hanno soddisfatto e non ha fatto a meno di manifestare la propria amarezza. Il fratello della ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo dove a Silvia Toffanin racconterà in una lunga intervista la sua verità e gli ultimi aggiornamenti della tragica vicenda. Gli altri ospiti di domani saranno: Michelle Hunziker e Gerry Scotti i due super nonni tornati dietro al bancone di Striscia la Notizia; il giornalista Paolo Brosio racconterà il dolore per la perdita della madre; Gianni Sperti arriverà in studio dalla Toffanin per raccontare la sua vita; e spazio anche all'amore tra Lavinia e Alessio appena usciti da “Uomini e Donne”.