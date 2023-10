Il cast di Suburra Aeterna: «La suburra non finisce mai, come i lavori per il Giubileo»

la serie tv Netflix che espande l’universo Suburra con la nuova storia originale prodotta da Cattleya - parte di ITV Studios - debutterà il 14 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. I primi due episodi debutteranno in anteprima il 29 ottobre nella serata di chiusura della Festa del Cinema di Roma, e verranno proiettati a Lucca Comics & Games il 2 novembre alla presenza di Giacomo Ferrara. Nel cast Giacomo Ferrara nel ruolo di Spadino e Filippo Nigro in quello di Amedeo Cinaglia, mentre Carlotta Antonelli e Federica Sabatini tornano a vestire i panni rispettivamente di Angelica e Nadia, così come Paola Sotgiu e Alberto Cracco quelli di Adelaide e Nascari. Accanto a loro, nuovi personaggi stravolgeranno gli equilibri di Roma: Marlon Joubert è Damiano Luciani, Aliosha Massine è Ercole Bonatesta, Federigo Ceci è Armando Tronto, Yamina Brirmi e Morris Sarra sono Giulia e Cesare Luciani (fratelli gemelli di Damiano), mentre Giorgia Spinelli interpreta Miriana Murtas e Gabriele di Stadio il giovane Victor Anacleti. (Servizio a cura di Eva Carducci)

Genovese e il cast de I Leoni di Sicilia: «Perché abbiamo perso la magia dell’andare in sala?»