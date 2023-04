Cristina Scuccia, la mamma Lia ospite all'Isola dei Famosi: «Se si innamora? Perché no»

Cristina Scuccia, per molti ancora Suor Cristina, arriva da sola sull'Isola. Volo in elicottero in solitaria non senza qualche paura. La prima quella di tuffarsi. Ma l'ex vincitrice di The Voice si fa forza, si fa il segno della croce e va. Si butta.

In studio per la prima puntata c'è sua mamma Lia che le fa il tifo ovviamente per lei:

«Credo non sia il primo salto nel vuoto di Cristina. Ne farà altri. Essendo una persona molto determinata si è tuffata dall’elicottero senza pensarci. La vedo molto coraggiosa e pronta per questa nuova avventura…»

Poi Ilary Blasi le chiede come ha preso la sua partecipazione a questo reality in Honduras. Mamma Lia racconta che erano al telefono:

«sono rimasta un po' in silenzio alla notizia della sua partecipazione a L’Isola dei Famosi. Le ho detto: "Ma come non ci siamo ancora svestite dell’abito che andiamo già a L’Isola dei Famosi?". Però io da mamma non posso far altro che accettare la tua scelta e accompagnarti per mano in questa nuova avventura…»

Ilary le chiede se le ha dato qualche consiglio. «Si, uno. Di essere sempre se stessa dove si trova e dove va. Ma lei lo è sempre».

Domanda provocatoria di Luxuria: "E se magari trova l’amore sull’Isola?". Risposta che spiazza tutti: «E perché no?» Ilary l'applaude: «Che mamma moderna».