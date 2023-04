Ilary Blasi (vestita come Crudelia De Mon) all'Isola dei Famosi scherza su Francesco Totti

Ilary Blasi come Crudelia De Mon. Abito nero e bianco, pettinata come il personaggio Disney per la prima de L'Isola dei Famosi. Sorridente, nuovamente felice e provocatoria. Si lo è stata. Basta vederla e ascoltarla:

«È un anno esatto che non ci vediamo. Ci siamo lasciati con un claim: "Tutto può cambiare". E in effetti tante cose sono cambiate. Come sapete un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco ora non c’è più...». Tutti pensano a Francesco Totti e invece «parlo di Nicola Savino che ci segue da casa. Ti mando un bacio» APPROFONDIMENTI L'OSPITE La frecciatina su Bastian LA CONDUTTRICE Foto

Ma non finisce qui: «Per uno che va, ce n'è sempre uno che arriva...». Parla di Bastian Müller? No. Parla di Enrico Papi.

Isola dei Famosi 2023 al via, stasera la prima puntata: al fianco di Ilary Blasi Vladimir Luxuria ed Enrico Papi

Poi lancia il claim di quest’anno è: «Il meglio deve ancora venire…». E il meglio non è solo l'inizio della prima punta de L'Isola dei Famosi in diretta dall'Honduras.

E visto che si parla di uomini importanti nella sua vita. C'è naturalmente anche Alvin: «Lui è la mia certezza, senza di lui non potrei farcela. No Alvin, no Isola». E l'inviato de l'Isola arriva in moto d'acqua, con la musica di 007 vestito in smoking sopra, in costume sotto. Poi tocca ai primi naufraghi.