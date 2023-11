"Corpo Libero", la seconda puntata in onda mercoledì 1 novembre: trama e anticipazioni della nuova fiction di Rai 2

Torna stasera in tv una nuova puntata di "Corpo libero", la nuova serie di Rai 2 che racconta la competizione e le pressioni subite da un gruppo di giovani ginnaste, in ritiro in montagna per prepararsi per un'importante gara. Un'omicidio sconvolgerà le dinamiche tra loro, l'allenatrice e il fisioterapista, interpretati da Antonia Truppo e Filippo Nigro.

Vediamo allora trama e anticipazioni della puntata di oggi di "Corpo libero", in onda alle 21.20 su Rai 2.

Corpo Libero, le anticipazioni del 1 novembre

La concentrazione della squadra "Vis Invicta" è messa a dura priva dalla scomparsa di Benedetta che viene ritrovata nel bosco, sconvolta e insanguinata dopo aver visto la morte violenta del cane dei proprietari dell’albergo. Martina, infrange un giuramento fatto con le compagne e confida all'allenatrice Rachele quello che sa della vicenda. La coach vorrebbe intervenire, ma quando vede Carla riuscire in un salto nuovo, cambia idea.

Rachele decide infatti di spronare le ragazze a pensare ad un solo obiettivo: la vittoria.

Proprio per questo, Alex fa in modo che Benedetta sia rimandata a casa. ll suo posto passa quindi a Martina, che incontrerà l'ostilità delle compagne, decise a vendicarsi del tradimento subito. Martina trova in Pietro l’unica persona in grado di capirla.