Christian De Sica a Domenica In: «Mio fratello mi manca, ma la perdita più dolorosa è stata quella di mia madre»

A Domenica In arriva Christian De Sica, che con verve comica e un po' di emozione racconta della sua vita, della sua famiglia e dell'ultimo film nelle sale. Non è mancato il ricordo di suo padre Vittorio, maestro del Neorealismo italiano: «Non ci ha lasciato in una situazione finanziaria felice perché era un giocatore d'azzardo. Ha fatto bene però, si è goduto la vita, e mi ha lasciato tanto altro, non i soldi, ma cose più importanti».

Il padre desiderava che lui si laureasse, ma Christian aveva l'arte nel sangue e ha iniziato a fare cabaret e varietà quando era giovanissimo. «Mi dispiace che se ne sia andato così presto perché avrebbe potuto darmi dei consigli. All'inizio mi paragonavano a lui, ma è impossibile. Lui era un maestro del cinema, io volevo fare cose diverse». L'attore ha raccontato anche di quando era in punto di morte e ha fatto una battuta sul lato B di un'infermiera: «Mi voleva far ridere anche in questo momento. Lui mi diceva sempre 'cerca di godere ogni attimo. Goditi anche l'attesa alla stazione'».

Parole anche per suo fratello Manuel, scomparso recentemente, e per la mamma: «Mio fratello mi manca, ma la perdita più dolorosa è stata quella di mia madre. Sono fortunato perché mio padre lo vedo ovunque, nei film o nei video televisivi. Di mia madre ho solo fotografie».

Mara Venier ha poi mostrato le immagini della famiglia costruita con la moglie Silvia Verdone, sorella del più famoso Carlo: «Ci sopportiamo da più di quarant'anni, da quando frequentavo la sua casa.

Christian De Sica ha parlato, infine, del suo ultimo film, girato quasi interamente a Napoli con Gian Marco Tognazzi Carlo Buccirosso tutto a Napoli. Di questo lungometraggio è anche regista. Al suo fianco, come aiuto, suo figlio Brando.

