Domenica In, gaffe di Mara Venier sugli amici gay: «Mio marito è normale». Poi chiarisce

Gaffe di Mara Venier durante Domenica In. La conduttrice televisiva, durante l'intervista a Patty Pravo parla delle loro amicizie in comune, ricordando anche il rapporto di lunga data con la cantante. Mara sottolinea che hanno molti amici gay, spiegando, appunto, che la maggior parte dei loro amici sono omosessuali.

Tu si que vales, Ferilli e gli spogliarellisti Candymen: il microfono è aperto e tutti sentono il commento piccante

A quel punto Patty chiarisce: «Si ma tu sei sposata e io sono così», la Venier non capisce il nesso di questa precisazione e aggiunge: «Ma mio marito è normale». Mara capisce subito di non aver usato il lessico adatto e prova a recuperare facendo capire che non vuole intendere che l'omosessualità sia qualcosa di anormale e aggiunge riferendosi alla Pravo: «Ma che c'entra questa cosa? Poi io ho un marito ora, tu quanti ne hai avuti? Cinque».

Il momento di imbarazzo si conclude con un saluto ai loro amici in comune e l'inizio del servizio in cui si ricordano i grandi amore della cantante.



Ultimo aggiornamento: 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA