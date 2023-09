Chicago PD, finale di stagione oggi su Italia 1: le anticipazioni di venerdì 8 settembre

Stasera in tv proseuono su Italia 1 le nuove puntate di Chicago PD, giunta al finale della decima stagione che è iniziata lo scorso giugno, sempre in prima serata. Anche in quest'ultima stagione abbiamo visto la vita dei detective dell’unità 21 di Chicago alle prese con i più disparati e complessi crimini, dagli omicidi, al traffico di droga.

Uno degli aspetti più interessanti della serie è che, seguendo la formula dei procedurali americani, nell’arco di ogni nuova stagione vengono mostrati aspetti diversi della città in cui sono ambientati. Ma vediamo ora insieme attorno a cosa si snoderanno le vicende del doppio appuntamento dell'8 settembre, che si concluderà con la fine della 10 stagione.

Cosa succederà nel doppio episodio di stasera

Il primo episodio (10×21) inizierà alle 21.20 con il titolo "Una nuova vita".

La puntata successiva (10×22, finale di stagione) ha il significativo titolo di "Un posto migliore". Samantha va nel panico quando scopre che il padre ha anticipato l’attacco terroristico. Allo scopo di fermarla, Ruzek decide di rivelare la sua identità e costringe così la donna a collaborare. Lei e Callum dovrebbero essere trasferiti in una località protetta, ma un gesto del ragazzo farà prendere un'altra piega agli eventi.