NCIS, le anticipazioni di venerdì 8 settembre: nella nuova stagione pesa ancora l'assenza di Gibbs. Parker fa i conti con una vecchia vicenda

Stasera in tv torna l'l’appuntamento con le storie di NCIS, la serie tv nei palinsesti italiani ormai da 20 anni che non smette di coinvolgere, ora in onda con i nuovi episodi in prima visione assoluta su Rai 2 alle ore 21.20.

Stasera in tv, programmi e film in onda l'8 settembre: cosa vedere su Rai, Mediaset, La7 e non solo

La stagione 20 continua a fare i conti con l'assenza dell'amato agente speciale Leroy Jethro Gibbs, personaggio dell'unità anticrimine, interpretato da Mark Harmon. Le vicende tra i casi da indagare e le vite private dei protagonisti continueranno ad intrecciarsi cercando nuovi equilibri. Scopriamo insieme le anticipazioni del nuovo episodio in onda venerdì 8 settembre.

Un Posto al Sole, perché la soap non va in onda stasera 8 settembre? La Rai cambia palinsesto: il motivo e quando torna in tv

NCIS, cosa succederà nei nuovi episodi

"Vecchie Ferite", la nuova puntata (20×14) in onda stasera, 8 settembre, sarà incentrata sulla misteriosa uccisione di un giovane ufficiale della Marina. I dettagli dell'omicidio riporteranno alla memoria di Parker una vecchia vicenda vissuta con il suo ex collega dell’FBI Jeremy Brighton. Il giovane venne ucciso in un'imboscata mentre era incaricato di trasportare casse di oppioidi contraffatti. E proprio su quelle pasticche, era incisa una misteriosa "W" legata ad un vecchio caso di Parker, che ora cercherà di percorrere con ripercussioni inaspettate.