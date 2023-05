Maria Miceli, morta a 35 anni la ballerina e attrice di Camera Café: stroncata da una malattia

Il mondo dello spettacolo piange la prematura scomparsa di Maria Miceli: la ballerina residente a Menerbio, nel bresciano, è morta a soli 35 anni. Aveva lavorato in teatro e in televisione, anche come attrice, prendendo parte ad alcuni programmi trasmessi sulle principali reti nazionali. Tra questi, spicca "Camera Café", indimenticabile sitcom targata Mediaset, andata in onda per sei stagioni su Italia 1. La ballerina aveva incantato il pubblico anche nel videoclip del singolo "Grande Amore" de Il Volo, uno dei brani più amati del trio. Ecco alcuni dei suoi scatti.