Chi l'ha visto, Claudia Stabile, la mamma scomparsa: «Scappata da mio marito, ma amo i miei figli»

«Voglio combattere per tutti i miei figli». A parlare a, la mamma scomparsa dache si è fatta viva con una mail al suo avvocato dopo che il programma di Rai Tre aveva mostrato i disegni di sua figlia. La donna ha accettato l'intervista per spiegare i motivi del suo allontanamento, il secondo in pochi anni. Dalladove si è rifugiata, si mostra determinata a dare un futuro ai suoi bambini. «Quando sono arrivata all'aeroporto - aggiunge - già mi sentivo libera».Alla domanda su come può una madrerisponde senza esitazione: «Io sono andata via da lui (il marito), ma amo tanto i miei figli. E non li ho portati con me per quello che è successo tre anni fa. Voglio combattere per tutti e tre e darò loro la possibilità di scegliere con chi vogliono stare e dove si sentono più protetti. A Campofiorito che futuro possono avere? Sono tutti e tre intelligentissimi». Claudia spiega che non li ha portati con sé perché nel 2016, in occasione del suo primo allontanamento, al suo ritorno in Italia era stata accolta dalla polizia ed era stata arrestata per sottrazine di minore. Con lei, infatti, c'era sua figlia. Alleche l'avevano intercettata aveva detto: «Mio marito è geloso, mi controlla tutto e mi sgrida se sbaglio... Mi dice che fare la casalinga è cosi facile».Ora però è libera e promette di cercare un lavoro per ottemperare all'obbligo di sostentamento dei bambini, mentre di pari passo sarà avviata la procedura di separazione. Il servizio andato in onda alo ha guardato mentre era ine si è commossa davanti ai disegni con cui sua figlia si augurava di ritrovarla. «Li avevo sempre in testa». Poi parla dell': «Ha detto che non era geloso e non controllava il telefono, ma era tutto l'opposto. Io non potevo nemmeno prendere i miei figli per andare al mare o al cinema. Lui doveva avere il controllo di tutto e questa è una cosa che nessuna donna può sopportare. Noi dobbiamo essere libere come gli uomini...» «Quale uomo sa quanti assorbenti o il deodorante ha la moglie? Vi ha dato la conferma di quello che è», aggiunge alludendo alle parole del marito sui suoi oggetti personali mancanti.E alla domanda sul perché non ha semplicemente chiesto ilrisponde: «In quale casa dovevo abitare, soldi non ne avevo, dove andavo a dormire? Ho chiuso con quella persona, non ho niente da dirgli». Infine, un ultimo pensiero per i suoi figli: «È stato difficile non portarli, quando sono salita sull'aereo ho pianto. Voglio dire loro che la mamma sta bene e spero al più presto di vederli. I disegni li posso tenere?»