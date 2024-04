Chi l'ha visto, svolta nel caso Gianfranco Bonzi: ecco chi si nasconde dietro la truffa della finta Dua Lipa

Giovedì 18 Aprile 2024, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 13:14

Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto, trasmessa il 17 aprile, l’attenzione del programma si è spostata ancora una volta sul caso di Franco Bonzi, l'uomo scomparso alcune settimane prima dopo essere stato ingannato online da una donna che, attraverso i social, si faceva identificare fraudolentemente nelle foto della famosa cantante Dua Lipa. La redazione del programma condotto da Federica Sciarelli è però riuscita a identificare l'artefice di questa truffa romantica, compiendo così quello che potrebbe essere un significativo passo avanti nel tentativo di svelare ulteriori dettagli su questo tragico evento. Ora non ci resta che esplorare insieme la natura di questa nuova svolta nella vicenda e scoprire chi si celava dietro quel profilo. Photo credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa RAI; music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE:-- Truffe romantiche sul web: attenti a queste foto che girano sui social. Non fatevi ingannare dal viso angelico