Antonella Di Massa, Chi l'ha visto risolve in diretta il mistero dell'auto bianca: cosa è successo durante la puntata

Giovedì 4 Aprile 2024, 10:01

Nell'ultima puntata di Chi l'ha visto, andata in onda il 3 aprile, l'attenzione si è concentrata sul caso della scomparsa di Antonella di Massa: un video mostrato durante la trasmissione ha evidenziato un'auto bianca che entrava in un vicolo, sollevando sospetti riguardo al suo coinvolgimento nell'omicidio. Tuttavia, le indagini dell’inviato sul campo hanno portato a una svolta sorprendente: Francesco Paolo Del Re, ha scoperto che si trattava di una falsa pista. La macchina bianca identificata nel video è stata collegata a due ragazzi che sono poi intervenuti in diretta. Questo inatteso sviluppo ha suscitato un'ondata di complimenti sia da parte della conduttrice, Federica Sciarelli, che da parte del pubblico di Chi l'ha visto, che ha riconosciuto il lavoro accurato e la professionalità dell'inviato.

Photo credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



Leggi anche: -- Frecciatina di Sciarelli alla RAI? La scelta non le è affatto piaciuta