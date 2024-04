Gianfranco Bonzi scomparso, il giallo del portiere raggirato dalla finta Dua Lipa: i messaggi della donna a Chi l'ha visto

Giovedì 11 Aprile 2024, 06:57 - Ultimo aggiornamento: 07:03

Nella puntata di "Chi l'ha visto" del 10 aprile, condotta come sempre da Federica Sciarelli, è emerso un caso che ha destato un certo sconcerto nel pubblico del programma di Rai Tre, ovvero la scomparsa di Gianfranco Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo nel cuore di Milano: la vicenda, inizialmente avvolta nel mistero, ha preso una piega inaspettata quando le indagini hanno rivelato un inquietante inganno social, nel quale è stata coinvolta una figura a molti familiare: la cantante Dua Lipa, ovviamente utilizzata in maniera fraudolenta per un profilo falso. Quello che è emerso ha lasciato attoniti anche gli stessi investigatori, che sono riusciti ad avere uno scambio di messaggi del tutto inquietante con questa donna.

