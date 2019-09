Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, papà Francesco rivela: «Non è abituata alle faccende domestiche»

Il rapporto tra Cecilia Rodriguez e il futuro suocero Francesco Moser non è mai stato idilliaco, ma qualche battuta di troppo attraverso i media rischia di farli arrivare ai ferri corti. «Cecilia non è abituata alle faccende domestiche», ha detto il padre di Ignazio Moser durante un collegamento con il programma 'Storie italiane'. La sorella di Belen è fidanzata da quasi due anni con il figlio del campione di ciclismo e il matrimonio sembra sempre più vicino.

«Cecilia è una bella ragazza. Quando viene qui prova a fare qualcosa, anche se non è molto abituata a fare le faccende domestiche, ma imparerà», ha detto Francesco Moser nella puntata di lunedì - Le insegneremo qualcosa di più forse l'anno prossimo riuscirà a cavarsela con l'orto». Un po' di ironia che non può gettare ombre sul rapporto consolidato e pieno di promesse.

I due sperano di sposarsi e di avere dei figli. Ignazio, ospite su Rai Uno, ha ribadito che Cecilia è la donna della sua vita e il papà in collegamento ha proposto come location delle nozze la cappella di famiglia in Trentino. Moser senior spera, tuttavia, che il figlio torni a una vita semplice e meno patinata. ​«Non credo durerà per sempre questa cosa dello spettacolo. Spero che Ignazio possa presto tornare ad occuparsi a tempo pieno dell’attività di famiglia», ha detto Francesco.

