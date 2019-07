Belen Rodriguez, la sorella Cecilia Rodriguez rivela: «Mi è mancata nel periodo più complicato»

“Lei è sempre la più grande, continua a essere il mio punto di riferimento”, Cecilia Rodriguez parla del rapporto con Belen. La famiglia è molto legata e Cecilia (assieme al fratello Jeremias) ha seguito la sorella ed è partita dall’Argentina per arrivare in Italia dove ha partecipato all’Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip, che le ha anche regalato l’amore con l’attuale fidanzato Ignazio Moser.

Cecilia Rodriguez, la frecciata di Cecchi Paone: «Vi spiego perché non è famosa come Belen»

Belen pazza d'amore per De Martino, le dediche social: «Se avessi dovuto disegnarti...»





Prima della sua partenza Belen le è mancata molto: “In passato purtroppo mi è venuta a mancare nel periodo per me più complicato, quando cominciavo a diventare donna lei viveva già in Italia – ha fatto sapere in un’intervista a “Vanity Fair” - Dopo, quando l’ho raggiunta, nostra madre non viveva ancora a Milano quindi è stata lei a farmi un po’ da madre. Oggi è ancora un po’ così, siamo due persone molto diverse ma che si rispettano profondamente. Lavoriamo anche insieme (al marchio di costumi Me Fui), abbiamo idee diverse ma alla fine siamo sempre d’accordo”.



Col fidanzato Ignazio Moser sta per festeggiare i due anni d’amore nonostante in pochi scommettessero sulla durata del rapporto una volta usciti dalla casa di Cinecittà: “Dopo il reality ho provato a non ascoltare nulla, perché per la prima volta dentro a quel programma avevo fatto quello che mi andava di fare senza ascoltare i consigli degli altri. Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio a quelli che mi stavano intorno… lì, invece, non potevo. Ho fatto solo quello che sentiva Cecilia. E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. Certo, ho sbagliato, ho mancato di rispetto a un paio di persone perché il contesto non era quello giusto ma finalmente sono stata me stessa”.

Sul piano professionale, dopo tanti reality le piacerebbe cambiare: “Mi piacerebbe fare qualcosa in tv. Finora ho fatto solo dei reality: mi hanno fatto bene ma ho chiuso. E poi sto lavorando a una mia linea di abbigliamento”.

Ultimo aggiornamento: 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA