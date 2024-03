Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, prove generali per il matrimonio: Belen damigella d'onore

Partiamo dal basso per poi salire, arrivare all'abito che il prossimo 30 giugno, giorno in cui Cecilia Rodriguez dirà il tanto atteso sì a Ignazio Moser, indosserà per il loro matrimonio. Un matrimonio che arriva dopo un fidanzamento lungo 7 anni e una proposta di matrimonio arrivata a ottobre.

E dal basso, per la sorella di Belen Rodriguez che sarà la damigella d'onore mentre suo figlio Santiago porterà le fedi, significa scegliere la scarpa.

Una scarpa con un tacco vertiginoso, color argento con tanto di brillanti. Almeno questi i primi dettagli che il settimanale Gente mostra in esclusiva ai suoi lettori. Scarpe non certo da Cenerentola e che indossate la slanciano in alto, come non mai. Ma nel servizio fotografico del settimanale diretto da Umberto Brindani si intravedono a non solo le scarpe che indossera a fine giugno anche i cambi d’abito per le diverse occasioni previste durante i festeggiamenti. E l'abito da sposa? Da Casadei, nel cuore di Milano, "la futura sposa ha portato un bozzetto dei suoi outfit e poi si è divertita a salire e scendere dai tacchi".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i dettagli del matrimonio: dalla location alle damigelle, tutto ciò che sappiamo

La coppia, che si è conosciuta e amata fin da subito nella Casa del Grande Fratello Vip nel 2017, ha scelto ormai da tempo il luogo dove si terrà la cerimonia. Un luogo incantanto nella campagna toscana, a una ventina di minuti da Firenze, alla presenza di 200 invitati, paparazzi esclusi.

Il settimanale Gente fa sapere che "per il grande passo, a lungo atteso, non si baderà a spese: i festeggiamenti dureranno tre giorni". Nel frattempo Cecilia e Ignazio si sono divisi i compiti. «Ignazio ha fatto l’assaggio del menu», ha spiegato Cecilia a Chi, «mentre io avevo la prova dell’abito». E quello dell'abito è un compito decisamente impagnativo...