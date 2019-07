Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, passione hot in piscina a Capri

Per il fidanzato Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip ha lasciato in diretta tv l’allora compagno Francesco Monte. Finito il reality in pochi avrebbero scommesso sulla durata del loro rapporto ma loro hanno stupito tutti e inseparabili, si sono regalati una vacanza bollente a Capri.

Belen Rodriguez, la sorella Cecilia Rodriguez rivela: «Mi è mancata nel periodo più complicato»

Cecilia Rodriguez, la frecciata di Cecchi Paone: «Vi spiego perché non è famosa come Belen»



Dopo GF infatti i due sono andati a convivere ma, come hanno fatto notare ambedue più volte, la passione fra di loro non si è esaurita. Lo dimostrano anche le immagini pubblicate da “diva e donna” che li vedono trastullarsi in una piscina di Capri, fra abbracci e baci hot. Cecilia ultimamente ha parlato del fidanzato: “Dopo il reality – ha spiegato in un’intervista a “Vanity Fair” - ho provato a non ascoltare nulla, perché per la prima volta dentro a quel programma avevo fatto quello che mi andava di fare senza ascoltare i consigli degli altri.

Io sono sempre stata una che prima di fare qualsiasi passo importante, ha sempre chiesto consiglio a quelli che mi stavano intorno… lì, invece, non potevo. Ho fatto solo quello che sentiva Cecilia. E a distanza di due anni sono sempre più sicura di aver fatto la scelta giusta. Certo, ho sbagliato, ho mancato di rispetto a un paio di persone perché il contesto non era quello giusto ma finalmente sono stata me stessa".





Ultimo aggiornamento: 21:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA