C'è Posta per Te, mamma Francesca perde il marito per leucemia: Paolo Bonolis le regala una crociera

Paolo Bonolis è ospite della puntata di C'é Posta per Te, la trasmissione televisiva condotta da Maria De Filippi. L'attore romano è uno dei pochi che fa sorridere la mamma di Anna, Domenica e Luigi, tre giovani fratelli che hanno sofferto terribilmente per la morte del padre, avvenuta poco tempo fa a causa della leucemia. La loro mamma, Francesca, da quando suo marito non c'è più, è caduta in depressione.

APPROFONDIMENTI CANALE 5 Elena Santarelli a Verissimo: «Mio figlio ha sconfitto un... VERISSIMO Francesco Sarcina a Verissimo: «Mi drogavo per colpa della... L'INTERVISTA Michele Bravi: «Dopo l'incidente la De Filippi mi ha... IL PARTY Brignano-Bonolis, una festa da ridere (foto Andrea...

Elena Santarelli a Verissimo: «Mio figlio ha sconfitto un tumore: in ospedale ho visto tanti bambini morire»

Anna, Domenica e Luigi sono qui per dedicare alla mamma un pensiero speciale. Hanno dovuto affrontare qualcosa di inspiegabile, di terribile, ma vogliono far sentire la loro mamma una principessa ancora una volta e donarle un po' di felicità che adesso non riescono più a trovare nei suoi occhi. Da quando il papà se n'è andato tutto è cambiato. La loro vita è stata stravolta, compresa quella di Francesca, che ha smesso di essere se stessa, di sorridere, di amare ogni piccola sfumatura della sua quotidianità. Erano convinti, i genitori di Anna, Domenica e Luigi, di potersi godere la pensione tra viaggi all'estero, cene, lunghe passeggiate mano nella mano, condividendo speranze, delusioni e la felicità di poter assistere assieme alla crescita dei loro figli. Poi un giorno la terribile notizia della malattia del padre. Dopo il lockdown è peggiorato e nessuno è potuto andarlo avedere. Qull'uomo forte, gioioso e determinato avrebbe voluto magiarsi la malattia, combattere fino all'ultimo. Ma ha perso la sua battaglia e un'intera famiglia è andata in crisi.

Francesco Sarcina a Verissimo: «Mi drogavo per colpa della donna che amavo, rischiai l'overdose»

«Siamo qui - hanno detto i fgli rivolgendosi alla madre - perchè vogliamo provare a donarti di nuovo un sorriso. Una tua risata per noi è un sogno. E se ti giri adesso, mamma, vedrai un uomo che di risate te ne ha fatte fare tantissime». Bonolis si siede affianco a questa splendida mamma: «Adesso devi essere forte. Hai tre figli favolosi a cui manchi tantissimo». Bonolis si rivolge ad Anna, Domenica e Luigi: «Cos'è che vostra madre avrebbe voluto fare?». «Una crociera», rispondono i figli in coro divertiti dalle battute di Paolo. Bonolis allora torna sorridente da Francesca e le regala uno splendido viaggio assieme ai figli.

Ultimo aggiornamento: 22:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA