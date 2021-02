C'è Posta per Te, Gerry Scotti al fianco di Cristina: la proposta di matrimonio commuove il pubblico

C'è Posta Per Te, Gerry Scotti è l'ospite di Maria De Filippi. L'amatissimo conduttore televisvo è in trasmissione al fianco di Cristina, una giovane ragazza che è voluta venire in studio per il suo compagno Patrizio, al quale, dopo una storia difficile e tormentata, ha deciso di fare una vera e propria dichiarazione d'amore. I due sono fidanzati da un bel po' di tempo e Cristina, che alle spalle si lascia un passato tormentato fatto di difficoltà economiche e familiari, ha voluto omaggiare il loro amore.

APPROFONDIMENTI SOCIAL Gerry Scotti in versione nonno: su Instagram la foto con il passeggino TELEVISIONE Gerry Scotti diventa nonno, è nata la piccola Virginia.... TELEVISIONE Stasera in tv, C'è posta per te: Gerry Scotti e Lorenzo... VERISSIMO Gerry Scotti a Verissimo, il dramma di Veronica Franco. Silvia...

Gerry Scotti in versione nonno: su Instagram la foto con il passeggino

«Da oggi tante cose cambieranno. Tu sei un angelo paziente e dolcissimo. Io sono so come farei senza di te. Sei sempre tanto gentile con me ed io ancora non so se ti merito. La cosa più romantica è che mi chiami ancora principessa, che mi porti la colazione a letto e che, nonostante tutto, non mi fai mancare nulla. Ti prometto di regalarti tanta leggerezza, speranza, amore e felicità. I soldi non ci devono impedire di vivere il nostro amore al meglio, pienamente, senza alcun riserbo. Siamo oramai una famiglia. So che abbiamo passato momenti di sconforto, quando non riuscivamo ad andare avanti, quando non riuscivamo a pagare le bollette, l'affitto o i libri per i bimbi. Ma noi ci amiamo, io ti amo, e questo, a prescindere da tutto, deve bastarci per andare avanti insieme. Tu, amore mio, che ti sei sempre spaccato la schiena per noi, stasera non devi fare nulla, solo guardare quella scala».

Patrizio si gira verso la scalinata e vede Gerry Scotti, suo grande idolo televisivo: «Io, che sono stato al di là della busta con la tua futura moglie, ho visto quanto lei ti ami, ti stimi e voglia costruire un futuro con te. Per i primi anni, certo, non ti dovrà spegnere la tv quando c'è la Roma, la nostra meraviglisa squadra, ma, scherzi a parte, voglio dirti seriamente che siete giovani, belli e spensierati. Capisco il tuo disagio e la tua incertezza, ma alla vostra età avete tutta la vita davanti. Dovete sfruttare questi momenti perché non tornano più e passano veloce». ha detto Gerry al giovane futuro sposo.

«Io vengo da una famiglia molto modesta - ha continuato Scotti - e tutte le difficoltà che avete vissuto le ho provate sulla mia pelle. Il vostro passato è un passato che merita rispetto e del quale dovete essere orgogliosi». Gerry consegna a Partizio delle buste contenenti dei preziosi regali che aiuteranno la giovane coppia a costruire il loro futuro: cose per la casa, un mezzo di trasporto per Patrizio, oggetti vari per i bambini, insomma, tutto il necessario per accompagnare Cristina e il suo compagno in questa nuova avventura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA