Barbara D'Urso: «Pronta per una nuova avventura». Il misterioso annuncio prima del debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5

«Sto per fare un atto di coraggio. Sto andando all'aeroporto, sto per prendere l'aereo. Sapete che ho il terrore, ma c'è sempre tempo per superare i propri limiti». Con queste parole Barbara D'Urso ha rivelato ai propri follower di essere in partenza. Verso dove? «Verso una nuova e lunga avventura - ha detto la conduttrice nelle storie Instagram -. Forse ve lo dirò, ma ora non posso. Ho paura, ma la paura ferma il mondo, io voglio correre».

La nuova avventura di Barbara D'Urso

Poco dopo Barbara D'Urso ha postato una sua foto in cui sorride davanti a un aereo.

La conduttrice ribadisce il concetto: «Sto per affrontare la mia storica paura dell'aereo. Un'altra sfida con me stessa. È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua…».

Le ipotesi

Un annuncio, quello della D'Urso, che arriva a poche ore dal debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5. Un tempismo che, secondo molti, non può essere casuale. La destinazione del volo, in ogni caso, non è nota. Mentre qualcuno ipotizza che la conduttrice sia partita per partecipare a "Pechino Express", si fanno sempre più insistenti le voci di un suo approdo in Rai, con Milly Carlucci pronta ad accoglierla a braccia aperte a "Ballando con le stelle". Una cosa è certa: Barbara è pronta a ripartire, proprio alla vigilia del nuovo corso del "suo" Pomeriggio 5.