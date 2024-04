Francesca Chillemi torna a essere Viola: «Sono leggera ma non superficiale. La bellezza è solo un'etichetta»

Inutile negarlo. Francesca Chillemi e Viola si assomigliano. C'è tanto di una nell'altra e viceversa. E in'intervista a La Stampa, l'attrice siciliana lo ammette: «Un po' mi ci rivedo. Viola viene spesso considerata un po' superficiale: la gente non va oltre questa prima impressione». Per Francesca la bellezza è una delle tante etichette che si danno alla gente «senza andare alla scoperta della tua essenza. È una cosa che non amo: l'unica persona che, al massimo, potrebbe esprimere un giudizio su se stessa sono io. Non gli altri».

L'intervista

Chiara è forte come sempre. L'ex Miss Italia si dimostra leggera ma non superficiale.

E questo lo tiene a sottolineare al quotidiano di Torino. Essere leggere è un approccio alla vita e «consiste nel saper vivere il qui e ora, momento per momento. Insegno questo stile anche a mia figlia Rania. Desidero che cresca serena, radicata nel presente e sicura delle sue possibilità».

Francesca, sempre come Viola, è una persona che si fida degli altri anche se «lo ammetto, le mie aspettative vengono spesso smontate». Tempo fa Francesca Chillemi disse: "Tutte noi possiamo essere Giulia Cecchetin". A La Stampa lo conferma: «Si. Giulia è per morta per aver dato la possibilità a un uomo, che non ne aveva diritto, una seconda chance, errore che facciamo in tante».