BigMama a Sanremo 2024, il pianto liberatorio (dopo il body shaming): «Amate liberamente, potete farlo»

BigMama attaccata, BigMama nel mirino degli haters, BigMama alla fine si scioglie un pianto liberatorio dopo la sua esibizione. La giovane rapper campana, che porta all'Ariston un brano di rivalsa sul bullismo e il body shaming "La rabbia non ti basta", abbraccia poi Amadeus, ringrazia l'orchestra e dedica la canzone ai genitori. «Amate liberamente, potete farlo», la dedica alla comunità queer.

BigMama, chi è

Marianna Mammone, in arte BigMama è nata il 10 Marzo 2000 (ha quasi 24 anni) sotto il segno dei pesci a Avellino.

BigMama, chi è la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini: la canzone scritta insieme e la dedica su Instagram

Di cosa parla la sua canzone? «Dei giudizi sull'aspetto fisico. Con Sanremo so già che arriveranno insulti e offese a quintalate. Spesso mi accusano di proclamare che grasso è bello, ma io dico che grasso è normale. Il mio messaggio è: una persona come me può fare le stesse cose che fa la ragazza con un corpo magro».

LA SUA STORIA

Big Mama ha iniziato a fare musica a soli 13 anni dentro la sua stanza. Si è fatta conoscere registrando i primi freestyle sul telefonino e caricando i primi video su youtube. Dopo essere entrata nell'etichetta Pluggers nel 2020, con cui pubblica i primi singoli ufficiali “Mayday” e “Formato XXL”, nel 2021 ha iniziato la collaborazione con Epic/Sony Music Italia, con cui ha pubblicato il singolo "TooMuch" prodotto da Crookers. Poco dopo è uscito anche "Così leggera" e ha partecipato al disco di Inoki in "Mani", fino ad arrivare al 2022, anno in cui esce il suo primo album "Next Big Thing". Nello stesso anno la troviamo nel nuovo album di Myss Keta, "Club Topperia", col featuring "XTC", insieme alla La Niña.

Molto apprezzata dai giovani per i suoi testi e la sua voce, è diventata un simbolo del bodypositive. L’artista è stata vittima di bullismo a causa del suo peso, episodi che, come lei stessa ha raccontato, hanno destabilizzato la sua crescita e l’accettazione del suo corpo. La musica è diventata la sua difesa, ciò che gli ha permesso di diventare «così figa» come ha urlato dal palco del concerto del Primo Maggio a Roma, dimostrando che il bullismo subito si è trasformato in forza ed in pensiero positivo.

«Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza Maria Lodovica Lazzerini che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo», ha spiegato BigMama, al secolo Marianna, in conferenza stampa all'Ariston. «Grazie per avermi permesso di entrare in punta di piedi nella tua storia e di lasciare qualche pezzetto di me, sono così grata e fiera di te», ha scritto su Instagram Maria Lodovica Lazzerini, dedicando un post alla sua compagna.