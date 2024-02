BigMama, chi è la fidanzata Maria Lodovica Lazzerini: la canzone scritta insieme e la dedica su Instagram

BigMama ha infiammato il palco dell'Ariston con "La rabbia non ti basta". Una canzone che racconta di trasformazione e riscatto, rispetto a un passato fatto di violenza e crisi interiore: «Guarda me, adesso sono un'altra, la rabbia non ti basta». Il brano è stato scritto a quattro mani con la fidanzata di BigMama Maria Lodovica Lazzerini.

BigMama, la canzone scritta a quattro mani con la sua compagna

«Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza Maria Lodovica Lazzerini che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo», ha spiegato BigMama, al secolo Marianna, in conferenza stampa all'Ariston.

«Grazie per avermi permesso di entrare in punta di piedi nella tua storia e di lasciare qualche pezzetto di me, sono così grata e fiera di te», ha scritto su Instagram Maria Lodovica Lazzerini, dedicando un post alla sua compagna.