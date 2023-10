Bianca Guaccero torna in tv con "Liberi Tutti!": il nuovo format in onda su Rai 2 ispirato alle Escape Rooms

Bianca Guaccero tornerà presto in televisione con un nuovo programma su Rai 2: "Liberi Tutti!", un format originale realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time della Rai, in collaborazione con Triangle Production. Al centro del programma una stanza della quale non si conosce nulla, con una serie di enigmi e provocazioni costruiti ad hoc. E un'unica missione: trovare la via d'uscita nel più breve tempo possibile: un'idea nata dalle escape rooms, nate come fenomeno giovanile e cresciuto come divertimento per tutta la famiglia, che ora debutteranno in tv.

Il programma

In tutto saranno 6 gli appuntamenti in prima serata su Rai2, a partire da lunedì 23 ottobre, che riportano alla conduzione Bianca Guaccero, affiancata Peppe Iodice e I Gemelli di Guidonia. «Una produzione con cui la Rai, servizio pubblico multimediale, si riconnette con la sua natura di impresa creativa - dice il direttore prime time Marcello Ciannamea - Non esiste in Italia, forse neanche in Europa, uno show di questo tipo sul meccanismo delle escape room.

«Una rivincita personale? In realtà, ho sempre pensato che nella vita sia importante anche fermarsi, per capire come continuare ad evolvere. E sono stata vicino a mia figlia», racconta Bianca Guaccero, che torna alla conduzione a più di un anno da Detto fatto e per la prima volta guida un Comedy Show.

Concorrenti di ogni puntata, sei ospiti vip a partire da Ale e Franz, Simone Montedoro, Maurizio Casagrande, LaMario ed Elenoire Casalegno. Nell'Auditorium Rai di Napoli sono state allestite quattro escape room con quattro diverse ambientazioni: dalla Taverna dei Pirati alla Foresta Tropicale e poi una Navicella spaziale, l'Ufficio delle Poste, il Castello di Dracula, il Museo della Palla. In ogni puntata si giocherà in otto situazioni, tra enigmi, misteri, tranelli e rompicapi da risolvere per uscire dalle stanze e conquistare le parole che portano alla Frase misteriosa del gioco finale.