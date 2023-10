Ghost, la curiosità su Whoopi Goldberg: la scelta di Patrick Swayze

Martedì 17 Ottobre 2023, 14:15 - Ultimo aggiornamento: 14:23

Questa sera in onda su Canale 5 il film "Ghost". Martedì 17 ottobre tornerà in onda la pellicola che è diventata un cult. Girato nel 1990, ancora oggi emoziona milioni di persone. Questa storia sovrannaturale-romantica, questo thriller, è stato il film con maggiore incasso proprio nell'anno dell'uscita e anche vincitore di due premi Oscar. Ecco un elenco speciale di curiosità sul film pubblicate da "Mental Floss":

1) Whoopi Goldberg deve il suo Oscar a Patrick Swayze

Goldberg ha rivelato che ha ottenuto il ruolo di Oda Mae Brown solo perché Swayze ha lottato per lei. I produttori erano contrari al suo casting, ma Swayze ha detto loro che non avrebbe fatto il film a meno che Whoopi non fosse entrata nel cast, e che era giusta per la parte, anche se lei e Swayze non si erano mai incontrati.

2) Ghost ha reso Demi Moore l'attrice più pagata dell'epoca

Dopo il sorprendente successo di Ghost, Demi Moore è diventata una delle attrici più richieste di Hollywood. I suoi film successivi hanno ulteriormente consolidato la sua carriera.

3) Il film ha riproposto la canzone "Unchained Melody"

La versione del 1965 dei Righteous Brothers di "Unchained Melody" è stata riportata al successo grazie a Ghost. Nel 1990, la nuova versione ha raggiunto il primo posto nelle classifiche negli Stati Uniti.