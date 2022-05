Stasera in tv, oggi 26 maggio su Rai2 «Corso Sempione 27»: con Ale & Franz serata evento sui maestri della comicità

Stasera in tv, oggi giovedì 26 maggio su Rai 2 in prima serata andrà in onda il programma «Corso Sempione 27» con il duo comico Ale e Franz.

Ale e Franz ripercorrono la storia del cabaret milanese dagli anni '60 ad oggi: pezzi comici storici, canzoni e goliardia ci raccontano la comicità milanese, con la sua forza dirompente e la sua poesia. Da Paolo Rossi ai Gatti di vicolo Miracoli, Massimo Boldi e le risate di ieri, la Milano sparita e le risate mai dimenticate: con Corso Sempione 27, serata evento in onda questa sera Ale & Franz rendono omaggio ai maestri della comicità milanese e italiana, dagli anni Settanta in poi, tra filmati delle Teche Rai, sketch insieme ai protagonisti degli anni d’oro del cabaret e canzoni eseguite insieme alla band del programma.

Victoria Cabello conquista Pechino Express: «Dopo la malattia è stata una vera rinascita»