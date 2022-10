Venerdì 28 Ottobre 2022, 08:45

Si ride con gusto in sala, ma ancora prima si scherza nell'elegante foyer dello storico teatro di via Giosuè Borsi. Tutto merito della coppia di comici protagonisti dello spettacolo Recital: si tratta degli irresistibili Ale e Franz. Per godere dal vivo delle loro battute e delle descrizioni di quei tipici modi di vivere all'italiana, si sono succeduti in biglietteria a ritirare il prezioso lasciapassare per il divertimento diversi artisti e appassionati, tutti pronti ad apprezzare l'ironia e le battute live. Federica Cifola in camicetta a fiori e raffinata giacca di velluto ha salutato Patrizia Pellegrino di rosa vestita, seguite poco dopo da Edy Angelillo.

Il comico romano Maurizio Battista scambiava qualche battuta con i fotografi mostrando delle monete, mentre l'ex schermitore Stefano Pantano salutava alcuni amici. Lungo il percorso diretto verso la sala si riconoscevano anche Pietro Grasso in compagnia della moglie Maria, il tenebroso attore Giorgio Borghetti, la sempre disponibile Alda D'Eusanio e Dario Salvatori. Alla spicciolata entravano anche l'attrice Milena Miconi e l'opinionista Roberta Beta oltre al regista e attore Paolo Triestino. Sul palcoscenico il duo comico italiano, composto da Alessandro Besentini e Francesco Villa, ha tenuto concentrata per non farsi sfuggire nemmeno una battuta l'intera platea. Il tema dello spettacolo Recital (Atti Scenici In Luogo Pubblico), con la regia di Alberto Ferrari è infatti quello di far vivere e ridere insieme al pubblico situazioni e momenti a cavallo tra passato presente e futuro. Per mettere in luce le qualità ma soprattutto i difetti e le contraddizioni. È un po' come guardarsi allo specchio e chiedersi: Ma chi è quello?.