Da Belve a Ghost, top e flop di ieri: le pagelle degli ascolti. Rai 1 batte Canale 5, bene (ma non benissimo) Fagnani e Gentili, male Corona su Rai3

Mercoledì 18 ottobre, vediamo i top e flop della televisione di ieri. E non sono pagelle fatte da noi, ma dai dati di ascolto. Ieri sera si è ripresentato il faccia a faccia storico tra Rai 1 e Canale 5. E vince la Rai con la partita per la Qualificazioni Europei 2024 – Inghilterra vs Italia. Ma d'altronde, siamo italiani... Vediamo i numeri.